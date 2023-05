Elon Musk zatrudnił swojego następcę na stanowisku szefa Twittera. Czy to coś zmieni?

Tajemnica Muska już chyba nie jest niewiadomą, ponieważ kilka godzin po ogłoszeniu, The Wall Street Journal poinformował, że dyrektor ds. reklamy NBCUniversal, Linda Yaccarino, „prowadzi rozmowy”, aby przejąć rolę dyrektor na Twitterze. Oboje pojawili się razem na imprezach branży reklamowej, a Yaccarino pozytywnie wypowiadała się o Musku. NBCU ma również bardzo dobre stosunki z Twitterem. Stacja niedawno podpisała umowę w zakresie udostępniania wideo z Igrzysk Olimpijskich 2024 na Twitterze. Niedawne wpisy Yaccarino mogą sugerować, że na Twittera może powrócić Periscope, gdyż jej zdaniem jest to pomysł na ”nowe partnerstwo”.

Musk obiecał w grudniu, że uszanuje wyniki sondażu, w którym zapyta, czy powinien się wycofać. Nie podał harmonogramu, ale powiedział, że odejdzie, gdy tylko znajdzie kogoś „na tyle głupiego, by przyjąć tę pracę”. Oznajmił również, że zdegraduje się do prowadzenia zespołów oprogramowania i serwerów. Trzeba mu przyznać, że jak do tej pory to zawsze przestrzegał wyników innych sondaży dotyczących ważnych decyzji.

Elon Musk zatrudnił swojego następcę na stanowisku szefa Twittera

Nie jest jasne, jaką faktyczną władzę będzie miał Musk po zmianie przywództwa. Chociaż nie będzie już dyrektorem generalnym, nadal będzie miał znaczący wpływ na technologię Twittera. A biorąc pod uwagę, że Musk odegrał ważną rolę w poszukiwaniu następcy, może oznaczać, że mają podobne poglądy na temat działalności platformy społecznościowej.