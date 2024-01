Twitter rozwścieczył Biały Dom i fanów Taylor Swift. Kulisy afery z pornograficznym zdjęciem gwiazdy

W każdym razie ich dzieło rozpełzło się po świecie błyskawicznie. Deepfake został wyświetlony ponad 45 milionów razy i uzyskał setki tysięcy polubieni, a dodatkowo był wielokrotnie udostępniany. Dlatego nawet trudno policzyć do jak dużej liczby odbiorców dotarł, a pewne jest, że usunięcie go z sieci jest w zasadzie niemożliwe.

Wirusowo rozchodzący się deepfake obnażył całkowitą bezsilność Twittera/X, który pod rządami Muska przeszedł gruntowną „reformę”, polegająca na zwolnieniu setek pracowników, często z kluczowych obszarów działalności, w tym oczywiście zabezpieczeń i moderacji treści. Nic więc dziwnego, że platforma nie potrafiła sobie poradzić z problemem.

Pornograficzny deepfake z Taylor Swift powodem skandalu w USA

Jak podkreślają specjaliści, do rozwiązania delikatnej kwestii, użyto młota kowalskiego, a więc wyłączono możliwość wyszukiwania frazy „Taylor Swift”. Co ciekawe stało się to po interwencji Białego Domu, który naciskał na Kongres, żeby ten z kolei przymusił platformę Muska do działania. W końcu ucierpiała Swift, dobro narodowe USA. Niestety było to bezskuteczne, bo nie trzeba być specem od łamania zabezpieczeń, żeby wyszukiwać treści innymi sposobami. Dla przykładu użytkownicy TikToka wyszukują „seggs” zamiast „seks” itd. Dlatego deepfake wciąż był niezwykle popularny, a platforma Muska twierdziła, że w zasadzie rozwiązała problem z jego dostępnością.