Elena nową postacią w Street Fighter 6. Jest data premiery i zwiastun

Capcom opublikował nowy teaser postaci Elena, która dołączy do gry Street Fighter 6 już 5 czerwca 2025 roku. To ważna informacja dla fanów Street Fighter 6, które cieszy się ogromną popularnością, bowiem każda nowa postać wywołuje sporo emocji, często tych pozytywnych.

Elena trafi do Street Fighter 6

Elena zadebiutowała w Street Fighter 3: New Generation. Pochodzi z Kenii i jest znana ze swojego pogodnego usposobienia oraz lekkiego stylu walki. Trenuje capoeirę, brazylijską sztukę walki łączącą taniec i akrobatykę. Elena mierzy 183 cm i wyróżnia się wyjątkową płynnością ruchów, co zostało świetnie pokazane w najnowszym zwiastunie. W teaserze, Capcom zaprezentowało Elenę tańczącą pod pełnią księżyca, demonstrującą swoje capoeirowe techniki. Widać też nową fryzurę i strój postaci, który odświeża jej klasyczny wygląd. Na końcu klipu potwierdzono, że Elena trafi do gry 5 czerwca, czyli tego samego dnia co premiera wersji Street Fighter 6 na Nintendo Switch 2.