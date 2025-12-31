Elektrownia w STALKER 2 wreszcie stanie otworem. Gracze dostali klimatyczny zwiastun na koniec roku

GSC Game World zasugerowało powrót kultowej lokacji, która od premiery pozostawała niedostępna.

GSC Game World opublikowało ostatni w tym roku komunikat skierowany do społeczności S.T.A.L.K.E.R.-a 2. Po podsumowaniu dotychczasowych aktualizacji i premiery gry na PlayStation 5 deweloperzy udostępnili krótki, choć niezwykle sugestywny materiał wideo, który momentalnie rozpalił wyobraźnię fanów. STALKER 2 – zwiastun, kt óry mówi wi ęcej, niż się wydaje Opublikowany zwiastun trwa niemal siedem minut i przez cały czas prezentuje jeden, nieruchomy kadr. Na pierwszy rzut oka może sprawiać wrażenie mało treściwego, jednak jego siła tkwi w atmosferze. Gracze bardzo szybko rozpoznali, że oglądają Elektrownię Jądrową w Czarnobylu – ikonę serii, która w STALKER 2 jest obecna od premiery, lecz pozostaje zamknięta. Wczytywanie ramki mediów.

Choć nieoficjalne sposoby pozwalały zajrzeć do wnętrza lokacji, fani wiedzieli, że obszar nie został jeszcze ukończony. Tym samym zwiastun odebrano jako wyraźną zapowiedź zmian i przygotowanie gruntu pod przyszłą zawartość fabularną. Wszystko wskazuje na to, że Elektrownia zostanie udostępniona wraz z premierą pierwszego dodatku fabularnego do S.T.A.L.K.E.R.-a 2. GSC Game World zapowiada rozszerzenie jako „filmowe doświadczenie”, co tylko podsyciło spekulacje fanów. Wśród najczęściej powtarzających się teorii pojawia się również powrót Żelaznego Lasu – kolejnej lokacji znanej z wcześniejszych odsłon serii.

GramTV przedstawia:

Na oficjalne szczegóły trzeba jednak jeszcze poczekać. Studio potwierdziło jedynie, że prace nad DLC przebiegają zgodnie z planem. Deweloperzy zapowiedzieli również przejście gry na Unreal Engine 5.5. Celem aktualizacji jest poprawa stabilności oraz dalsze podniesienie jakości oprawy wizualnej, aby – jak podkreśla studio – „Strefa była jeszcze piękniejsza i bardziej stabilna”. Zarówno pierwsze DLC, jak i aktualizacja silnika mają zadebiutować w 2026 roku. STALKER 2 dostępny jest na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.