Nowy trailer Black Myth: Zhong Kui uczcił Chiński Nowy Rok

Nic więc dziwnego, że gdy zapowiedziano kontynuacje, fani umierania w grach nie kryli radości. Na razie jednak deweloperzy mocno skąpią nam informacji.

Black Myth: Zhong Kui z trailerem z okazji Chińskiego Nowego Roku

Mimo to właśnie otrzymaliśmy nowy trailer z Black Myth: Zhong Kui. Trailer nie typowy, gdyż stanowi on formę obchodów Chińskiego Nowego Roku, który już 17 lutego. Jednocześnie będzie to rok ognistego konia, który interpretuje się jako czas gwałtownych zmian, który z jednej strony wymaga ostrożności w konfliktach i finansach, a z drugiej premiuje odwagę.