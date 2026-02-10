Nowy trailer Black Myth: Zhong Kui uczcił Chiński Nowy Rok

Wydane w 2024 roku Black Myth: Wukong miało swoje problemy. Niemniej koniec końców produkcja okazała się naprawdę kompetentnym soulslike’em.
Nic więc dziwnego, że gdy zapowiedziano kontynuacje, fani umierania w grach nie kryli radości. Na razie jednak deweloperzy mocno skąpią nam informacji.
Black Myth: Zhong Kui z trailerem z okazji Chińskiego Nowego Roku
Mimo to właśnie otrzymaliśmy nowy trailer z Black Myth: Zhong Kui. Trailer nie typowy, gdyż stanowi on formę obchodów Chińskiego Nowego Roku, który już 17 lutego. Jednocześnie będzie to rok ognistego konia, który interpretuje się jako czas gwałtownych zmian, który z jednej strony wymaga ostrożności w konfliktach i finansach, a z drugiej premiuje odwagę.
Co istotne, rzeczony materiał nie prezentuje bynajmniej fragmentów rozgrywki. Ba, według zapewnień twórców nie ma w nim niczego, co ma trafić do samej produkcji. Wideo to ma bowiem charakter jedynie celebracyjny, ale jednocześnie przypomina graczom o tym, że następca Black Myth: Wukong powstaje.
W opisie rzeczonego filmu przeczytamy:
Wszyscy w Game Science życzymy wam szczęśliwego Chińskiego Nowego Roku! W Roku Konia delektujcie się ucztą i śpijcie spokojnie. To wideo powstało jako specjalny odcinek w związku z Rokiem Konia. Prosimy, by mieć na uwadze, że to zawartość niekanoniczna, stworzona jedynie w celach rozrywkowych.
Black Myth: Zhong Kui pierwotnie miało być jedynie DLC do historii Wukonga, z czasem jednak rozrosło się do miana samodzielnej produkcji. Bohaterem będzie tytułowy Zhong Kui, pochodzący w chińskiej mitologii łowca demonów. Tytuł od Game Science ukazać się ma na komputerach osobistych oraz na konsolach.
