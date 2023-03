Electronic Arts informuje o zwolnieniach. Pracę straci 6% zatrudnionych

Na początku marca Take-Two potwierdziło doniesienia o redukcji etatów w firmie. Okazuje się, że na podobny krok zdecydowało się również Electronic Arts. Amerykański producent oraz wydawca gier komputerowych ogłosił bowiem plan restrukturyzacji, w wyniku którego pracę straci 6% zatrudnionych osób.

Electronic Arts informuje o restrukturyzacji, w której wyniku pracę straci 6% zatrudnionych osób

Jak informuje serwis GamesIndustry, pod koniec marca ubiegłego roku Electronic Arts zatrudniało 12 900 osób na całym świecie. Oznacza to, że w wyniku ogłoszonego planu restrukturyzacji posadę w amerykańskiej firmie straci więc około 775 pracowników. Cały proces ma kosztować EA od 170 do 200 milionów dolarów i ma zakończyć się do końca września.



Electronic Arts zaczęło informować zainteresowanych pracowników o zwolnieniach już na początku bieżącego kwartału. Andrew Wilson – dyrektor generalny – zapowiedział jednak, że kolejne osoby, które w najbliższych miesiącach stracą pracę w amerykańskiej firmie, zostaną o tym poinformowane na początku przyszłego roku podatkowego, który rozpoczyna się 1 kwietnia.