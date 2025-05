Elden Ring znacznie przebił Baldur's Gate 3 i Diablo 4 w jednym względzie. FromSoftware zdeklasowało konkurencję

Produkcja trafiła do ponad 36 mln graczy, a jej przychody zbliżają się do 2 mld dolarów. Dodatek Shadow of the Erdtree osiągnął świetny wynik – 2,4 mln sprzedanych egzemplarzy na samym Steamie. W planach jest także wydanie Tarnished Edition na Nintendo Switcha 2.

Przypomnijmy, że premiera Elden Ring odbyła się 25 lutego 2022 roku. Tytuł jest dostępny na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i PlayStation 5.