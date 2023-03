Elden Ring ze sporą aktualizacją. Gra otrzymała długo wyczekiwany ray tracing

Zalecane wymagania:

System operacyjny : Windows 11;

: Windows 11; Procesor : Intel Core i7-10700K lub AMD Ryzen 7 3800XT;

: Intel Core i7-10700K lub AMD Ryzen 7 3800XT; Pamięć RAM : 16 GB;

: 16 GB; Karta graficzna : Nvidia GeForce RTX 3070 Ti (8 GB) lub AMD Radeon RX 6900 XT (16 GB);

: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti (8 GB) lub AMD Radeon RX 6900 XT (16 GB); Rekomendowane ustawienia graficzne: 1080p – wysoka jakość – wysoka jakość ray tracingu.

Aktualizacja 1.09 eliminuje również szereg błędów i bugów zgłaszanych przez graczy Elden Ring. Jeśli jesteście zainteresowani pełną listą zmian, to zachęcamy do zapoznania się z opisem patcha dostępnym na oficjalnej stronie Bandai Namco.



Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia From Software, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software.

