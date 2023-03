Elden Ring w liczbach. Twórcy przedstawiają najtrudniejszych bossów i nie tylko

Elden Ring zadebiutowało na rynku ponad rok temu. W zeszłym miesiącu From Software poinformowało natomiast, że pracuje nad dodatkiem Shadow of the Erdtree dla wspomnianej produkcji. Okazuje się jednak, że to nie koniec interesujących informacji dla fanów najnowszego dzieła twórców serii Dark Souls. Studio opublikowało bowiem ciekawą infografikę, która prezentuje statystyki związane z poczynaniami graczy Elden Ring.

From Software prezentuje statystyki dotyczące Elden Ring

From Software ujawniło m.in. że gracze walczyli z różnymi bossami 5,9 miliarda razy. Bossem, który sprawił użytkownikom najwięcej problemów, okazała się natomiast Malenia. Do pokonania wspomnianej przeciwniczki podchodzono bowiem łącznie aż 329 milionów razy. Na drugim miejscu uplasował się Margit, Upadły Omen (281 mln podejść). Podium zamyka natomiast Obrońca drzewa z Limgrave (277 mln prób).



Deweloperzy ze studia From Software ujawnili również najczęstsze przyczyny śmierci w Elden Ring. Jak można się było spodziewać, gracze najczęściej tracili życie z rąk przeciwników i postaci niezależnych (69% przypadków). Warto zauważyć, że tylko 2% zgonów zostały spowodowane przez innych użytkowników.



Na opublikowanej przez From Software infografice znajdziemy również statystyki związane z trybem multiplayer, a także zestawienie najpopularniejszych czarów i inkantacji. Całość znajdziecie na dole wiadomości.



Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia From Software, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software.