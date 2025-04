Elden Ring zmierza na Nintendo Switch 2. Są tu jacyś fani soulslike’ów?

Podczas dzisiejszej prezentacji Nintendo Direct ogłoszono, że kultowa produkcja studia FromSoftware pojawi się na nowej konsoli przenośnej japońskiego giganta jeszcze w tym roku. To będzie pierwsza gra FromSoftware na Nintendo Switch od czasów Dark Souls.

Elden Ring pojawi się na Switchu 2

Choć nie podano oficjalnych szczegółów, wszystko wskazuje na to, że wydanie na Switch 2 zawierać będzie także rozszerzenie Shadow of the Erdtree. Warto przypomnieć, że na oryginalnym Switchu pojawiło się jedynie Dark Souls Remastered – żadne inne gry z serii Soulsborne nie były dostępne na konsolach Nintendo.