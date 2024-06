Dodatek do Elden Ring ma być ogromny. Wydawca dzieli się szczegółami związanymi z Shadow of the Erdtree

Gracze otrzymają do swojej dyspozycji nawet 100 nowych broni.

W drugiej połowie maja mieliśmy okazję zapoznać się z nowym zwiastunem nadciągającego coraz większymi krokami dodatku do Elden Ring. Jak przekazał niedawno Hidetaka Miyazaki Shadow of the Erdtree będzie jedynym i ostatnim rozszerzeniem, którego doczeka się produkcja. Teraz otrzymaliśmy więcej szczegółów związanych z DLC, potwierdzających, że dodatek ma być prawdziwie imponujących rozmiarów.

Elden Ring Shadow of the Erdtree – DLC ma być ogromnych rozmiarów

Jak przekazuje serwis GamesRadar+, podczas ostatniego wydarzenia prezentującego Elden Ring Shadow of the Erdtree wydawca przekazał nieco więcej informacji na temat dodatku. Przedstawiciel firmy zdradził, że gracze spotkają na swojej drodze 10 unikalnych bossów, a do swojej dyspozycji otrzymają „około 100 nowych broni, w ośmiu nowych kategoriach i w kilku wariantach”. Bandai Namco zapowiedziało również, że „nie wszystkich bossów trzeba pokonać, ale przed odważnymi Zmatowieńcami, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności, będzie mnóstwo wyzwań”.

Ponadto, w rozmowie z portalem PCGamer, Hidetaka Miyazaki odniósł się do wielkości rozszerzenia Shadow of the Erdtree. Według twórcy rozmiar dodatku był jednym z elementów, które zostały ustalone na bardzo wczesnym etapie prac.