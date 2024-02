Elden Ring: Shadow of the Erdtree z datą premiery. Ujawniono plany Bandai Namco

Wydawca szykuje rzekomo fizyczne wydania dodatku z podstawową wersją gry.

Zgodnie z zapowiedziami już dzisiaj zobaczymy pierwszy zwiastun Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Okazuje się jednak, że to nie koniec wiadomości związanych z wyczekiwanym DLC. Jeden z branżowych insiderów podzielił się bowiem dodatkowymi szczegółami na temat nadchodzącego dodatku do Elden Ring. Według informatora na debiut wspomnianego rozszerzenia będzie trzeba poczekać jeszcze kilka miesięcy. Elden Ring: Shadow of the Erdtree z premierą w czerwcu 2024 roku? Znany insider dzieli się szczegółami Autorem powyższych rewelacji jest „billbil-kun”, który ma na swoim koncie wiele sprawdzonych informacji. Według insidera premiera Elden Ring: Shadow of the Erdtree odbędzie się 21 czerwca 2024 roku. Informator podkreśla jednak, że nie jest w 100% pewny, czy wyczekiwane DLC rzeczywiście zadebiutuje na rynku we wspomnianym terminie.

„billbil-kun” podkreśla jednak, że wówczas Bandai Namco zamierza wydać fizyczne wersje Elden Ring: Shadow of the Erdtree, które będą zawierać również podstawową wersję gry. Insider informuje, że gracze PlayStation 5 i Xbox Series X/S będą mogli sięgnąć po pudełkowe wydanie edycji GOTY w cenie 79,99 dolarów (ok. 350 zł) lub po edycję kolekcjonerską w cenie 259,99 dolarów (ok. 1120 zł), która ma być dostępna również na PC.

Oczywiście powyższe doniesienia nie doczekały się komentarza zarówno ze strony Bandai Namco, jak i deweloperów ze studia From Software. Wszystko powinno jednak stać się jasne już dzisiaj o 16:00 czasu polskiego. Wówczas – zgodnie z zapowiedziami – zobaczymy pierwszy zwiastun Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia From Software, to zapraszamy Was do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software.