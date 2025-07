Zauważyliście to? Po ponad 3 latach fani Elden Ringa zauważyli coś bardzo oczywistego na okładce gry

Minęły już ponad trzy lata od premiery gry Elden Ring, a mimo to gracze wciąż odkrywają nowe tajemnice i ukryte smaczki. Jak się okazuje nie tylko w samej grze, ale nawet na jej okładce.

Najnowsze odkrycie dotyczy czegoś, co gracze mieli przed oczami od pierwszego dnia, a jednak nikt wcześniej nie zwrócił na to większej uwagi. Chodzi o grafikę na pudełku gry, tę samą, którą widzimy jeszcze przed stworzeniem postaci, przed obudzeniem się w Ziemiach Pomiędzy, a nawet przed włożeniem płyty do konsoli.

Fani odkryli kolejny smaczek w Elden Ringu

Na ilustracji widzimy Vyke’a, klęczącego z wbitym w ziemię mieczem, a tło stanowi ponura panorama z elementami mapy. Nad całością góruje logo Elden Ring. Te obraz znają wszyscy gracze, ale mało kto zauważył, że oprócz Vyke’a, na ilustracji znajdują się również ciała innych Splamionych. Jak zauważył użytkownik Nasz316, w ziemi leżą postacie znane z gry takie jak Ensha, Jerren i Dungeater. Niektórzy fani twierdzą, że zamiast Dungeatera jest tam Vargram, ale jedno jest pewne – nie są to przypadkowe trupy. Zobaczcie sami: