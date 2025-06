Elden Ring: Nightreign z nową łatką. FromSoftware poprawiło wiele swoich błędów

Patch rozwiązuje również problem z misją „Find the Demon Merchant in Limveld” – Demon Merchant mógł się wcześniej nie pojawiać mimo spełnienia warunków. Naprawiono także błąd, przez który broń z pasywnym efektem „Projectile Damage Drop-Off Reduced” nie była dostępna w skrzyniach i łupach. Dodatkowo poprawiono zachowanie przeciwnika Libra, Creature of Night, który wykonywał powtarzające się ruchy, oraz błąd destabilizujący grę podczas walki z Adelem, Baronem Nocy.

Elden Ring: Nightreign zadebiutowało 21 czerwca 2024 roku i jest dostępne na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i PlayStation 5. Niedawno informowaliśmy o świetnej sprzedaży gry.