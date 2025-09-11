Elden Ring Nightreign z darmową aktualizacją. Deep of Night podnosi poprzeczkę dla graczy

Elden Ring Nightreign otrzymał darmową aktualizację, która wprowadza nowy, wysoki poziom trudności nazwany Deep of Night. Ten tryb ma za zadanie dostarczyć graczom świeżych wyzwań i wprowadza system rankingowy, który sprawia, że każda kolejna rozgrywka staje się coraz bardziej wymagająca.

Elden Ring Nightreign otrzymał tryb Deep of Night z nowymi wyzwaniami

Aby uzyskać dostęp do trybu Deep of Night, gracze muszą najpierw pokonać Night Aspect Nightlord. „Wykorzystując umiejętności wyostrzone przez niezliczone noce, przemierzaj Limveld, gdzie roi się od wzmocnionych wrogów, i zmierz się z nieznanym Nightlordem” – przekazuje Bandai Namco.