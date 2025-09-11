Zaloguj się lub Zarejestruj

Elden Ring Nightreign z darmową aktualizacją. Deep of Night podnosi poprzeczkę dla graczy

Patrycja Pietrowska
2025/09/11 16:00
0
0

Kolejne wyzwanie dla graczy Elden Ring Nightreign.

Elden Ring Nightreign otrzymał darmową aktualizację, która wprowadza nowy, wysoki poziom trudności nazwany Deep of Night. Ten tryb ma za zadanie dostarczyć graczom świeżych wyzwań i wprowadza system rankingowy, który sprawia, że każda kolejna rozgrywka staje się coraz bardziej wymagająca.

Elden Ring Nightreign
Elden Ring Nightreign

Elden Ring Nightreign otrzymał tryb Deep of Night z nowymi wyzwaniami

Aby uzyskać dostęp do trybu Deep of Night, gracze muszą najpierw pokonać Night Aspect Nightlord. Wykorzystując umiejętności wyostrzone przez niezliczone noce, przemierzaj Limveld, gdzie roi się od wzmocnionych wrogów, i zmierz się z nieznanym Nightlordem” – przekazuje Bandai Namco.

W trybie Deep of Night wrogowie są potężniejsi niż w standardowej rozgrywce. Dodatkowo gracze napotkają jeszcze silniejsze wariaty przeciwników, których łatwo rozpoznać po charakterystycznym czerwonym połysku. „Jeśli wybierzesz i odpowiednio wykorzystasz nowe efekty broni z myślą o przyszłych starciach, możesz zyskać wzmocnienia, które sprawią, że nawet potężni przeciwnicy staną się nieistotni”.

Głównym elementem Deep of Night jest wskaźnik Depth. Za każdym razem, gdy gracz pokona Nightlorda, jego ocena Depth wzrasta, co ostatecznie pozwala mu osiągnąć kolejny poziom. Później przeciwnicy stają się coraz silniejsi, a do gry wchodzą dodatkowe modyfikatory. Gracze, którzy pomyślnie ukończą ekspedycje w trybie Deep of Night, zostaną nagrodzeni Reliktami.

GramTV przedstawia:

Przypominamy, że Elden Ring: Nightreign zadebiutował 30 maja 2025 roku. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Elden Ring: Nightreign, czyli deszcze niespokojne.

ELDEN RING NIGHTREIGN to niezależna przygoda w uniwersum ELDEN RING, którą stworzono z myślą o nowych wrażeniach dla graczy poprzez zmianę głównych mechanik gry. Połącz siły z innymi i graj w trybie współpracy dla 3 graczy, aby stawić czoła nadchodzącej nocy i niebezpieczeństwom, jakie ze sobą niesie. Przejmij kontrolę nad wyjątkowymi bohaterami, z których każdy posiada własne umiejętności i charakterystyczny styl. Choć już w pojedynkę są mocni, ich umiejętności pozwalają stworzyć potężne synergie, kiedy łączą siły jako drużyna. Przezwycięż nieubłagane zagrożenie ze strony otoczenia, które przenika krainę i zmienia się w każdej sesji. Pokonaj niesamowitego bossa danej nocy! – czytamy w opisie gry.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/elden-ring-nightreign-gets-a-free-high-difficulty-mode-called-deep-of-night/

Tagi:

News
aktualizacja
Bandai Namco
tryb rozgrywki
tryb
Elden Ring
soulslike
nowa zawartość
nowości
Elden Ring Nightreign
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112