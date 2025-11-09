Zaloguj się lub Zarejestruj

Elden Ring: Nightreign dostanie DLC? FromSoftware stawia sprawę jasno

Jakub Piwoński
2025/11/09 20:00
Wyniki sprzedażowe Elden Ring są tak dobre, że gry będą rozwijane.

Wygląda na to, że FromSoftware nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa w temacie Elden Ring. Z najnowszego raportu finansowego firmy Kadokawa, właściciela studia, wynika, że japoński deweloper pracuje nad kolejnym rozszerzeniem do gry, które może ukazać się do końca marca 2026 roku.

Elden Ring: Nightreign
Elden Ring: Nightreign

Szykuje się DLC do Nightreign?

Dobre wieści dla graczy dotyczą głównie Elden Ring: Nightreign. Kadokawa poinformowała, że spin-off popularnego RPG-a akcji, „osiąga wyniki znacznie powyżej początkowych oczekiwań”. W związku z tym koncern zapowiada DLC i spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży zarówno podstawowej wersji gry, jak i dodatków. W raporcie czytamy:

Dążymy do dalszego wzrostu sprzedaży Elden Ring: Nightreign, oryginalnego Elden Ring i jego DLC.

Firma ujawniła też, że FromSoftware ma obecnie w produkcji kilka tytułów, w tym:

  • DLC do Elden Ring: Nightreign (planowane na rok fiskalny 2025, czyli do końca marca 2026),
  • Elden Ring: Tarnished Edition – przygotowywane na Nintendo Switch 2, z premierą zaplanowaną na 2026 rok,
  • The Duskbloods – nowy projekt, również planowany na 2026 rok.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że FromSoftware niedawno przesunęło premierę Elden Ring: Tarnished Edition na Switcha 2. Studio tłumaczyło decyzję chęcią „poprawienia wydajności” i dopracowania technicznej strony portu. W krótkim oświadczeniu deweloper przeprosił za opóźnienie, ale zapewnił, że „całym sercem pracuje nad premierą”, która ma nastąpić w 2026 roku.

Wygląda więc na to, że fani Elden Ring nie mogą narzekać na brak zawartości — przed nami kolejne rozszerzenie, nowa edycja na konsolach nowej generacji Nintendo, a także zupełnie nowy tytuł od FromSoftware.

Źródło:https://www.eurogamer.net/fromsofts-parent-company-reveals-well-get-elden-ring-nightreign-dlc-by-march

Tagi:

News
RPG
FromSoftware
Elden Ring
Elden Ring Nightreign
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


