Elden Ring: Nightreign dostanie DLC? FromSoftware stawia sprawę jasno

Wyniki sprzedażowe Elden Ring są tak dobre, że gry będą rozwijane.

Wygląda na to, że FromSoftware nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa w temacie Elden Ring. Z najnowszego raportu finansowego firmy Kadokawa, właściciela studia, wynika, że japoński deweloper pracuje nad kolejnym rozszerzeniem do gry, które może ukazać się do końca marca 2026 roku.

Szykuje się DLC do Nightreign?

Dobre wieści dla graczy dotyczą głównie Elden Ring: Nightreign. Kadokawa poinformowała, że spin-off popularnego RPG-a akcji, „osiąga wyniki znacznie powyżej początkowych oczekiwań”. W związku z tym koncern zapowiada DLC i spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży zarówno podstawowej wersji gry, jak i dodatków. W raporcie czytamy: