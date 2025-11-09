Elden Ring: Nightreign dostanie DLC? FromSoftware stawia sprawę jasno

Wyniki sprzedażowe Elden Ring są tak dobre, że gry będą rozwijane.
Wygląda na to, że FromSoftware nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa w temacie Elden Ring. Z najnowszego raportu finansowego firmy Kadokawa, właściciela studia, wynika, że japoński deweloper pracuje nad kolejnym rozszerzeniem do gry, które może ukazać się do końca marca 2026 roku.
Szykuje się DLC do Nightreign?
Dobre wieści dla graczy dotyczą głównie Elden Ring: Nightreign. Kadokawa poinformowała, że spin-off popularnego RPG-a akcji, „osiąga wyniki znacznie powyżej początkowych oczekiwań”. W związku z tym koncern zapowiada DLC i spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży zarówno podstawowej wersji gry, jak i dodatków. W raporcie czytamy:
Dążymy do dalszego wzrostu sprzedaży Elden Ring: Nightreign, oryginalnego Elden Ring i jego DLC.
Firma ujawniła też, że FromSoftware ma obecnie w produkcji kilka tytułów, w tym:
DLC do Elden Ring: Nightreign (planowane na rok fiskalny 2025, czyli do końca marca 2026),
Elden Ring: Tarnished Edition – przygotowywane na Nintendo Switch 2, z premierą zaplanowaną na 2026 rok,
The Duskbloods – nowy projekt, również planowany na 2026 rok.
GramTV przedstawia:
Przypomnijmy, że FromSoftware niedawno przesunęło premierę Elden Ring: Tarnished Edition na Switcha 2. Studio tłumaczyło decyzję chęcią „poprawienia wydajności” i dopracowania technicznej strony portu. W krótkim oświadczeniu deweloper przeprosił za opóźnienie, ale zapewnił, że „całym sercem pracuje nad premierą”, która ma nastąpić w 2026 roku.
Wygląda więc na to, że fani Elden Ring nie mogą narzekać na brak zawartości — przed nami kolejne rozszerzenie, nowa edycja na konsolach nowej generacji Nintendo, a także zupełnie nowy tytuł od FromSoftware.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!