Elden Ring – Melania pokonana za pomocą dwóch uderzeń

Melania uważana jest za jednego z najtrudniejszych bossów w Elden Ring. To właśnie przy starciach z nią narodziła się legenda gracza o nicku „Let me solo her”. Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj. Na słowa uznania zasługuje kolejny z zagorzałych fanów produkcji FromSoftware, który dokonał imponującego wyczynu.

Melania pokonana w imponujący sposób

Gracz pochwalił się swoim dokonaniem poprzez portal reddit.com. RS_Lionheart podzielił się wideo, na którym widzimy, jak pokonał Melanię za pomocą dwóch uderzeń. Po jednym ciosie na każdą fazę bossa. Dokonanie zrobiło wrażenie na innych użytkownikach i fanach Elden Ring. Dla większości graczy tak szybkie uporanie się z wrogiem wydaje się wręcz niemożliwe. Miłośnicy najnowszej produkcji FromSoftware nie raz udowodnili do czego są zdolni, a o ich dziwnych dokonaniach będziemy słyszeć jeszcze przez lata.



Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring jest dostępne na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia From Software, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software. Zachęcam również do zapoznania się z artykułem, w którym rozważamy, czy sukces produkcji autorstwa FromSoftware może mieć większy wpływ na branżę gier wideo.



Poniżej znajdziecie listę innych, ciekawych newsów poświęconych Elden Ring.