Tańczący Lew z Shadow of the Erdtree od środka. Gracz sprawdził, co kryje się pod strojem bossa

Jeden z graczy przyjrzał się pierwszemu bossowi, którego spotykamy w Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Kilka dni temu na rynek trafiło DLC do Elden Ring. Rozszerzenie zatytułowane Shadow of the Erdtree jest obecnie najlepiej ocenianym dodatkiem w historii, wyprzedzając tym samym Wiedźmin 3: Krew i Wino. Jeden z graczy postanowił natomiast przyjrzeć się nieco bliżej pierwszemu bossowi, którego spotykają na swojej drodze śmiałkowie spędzający czas przy przygotowanym przez FromSoftware DLC.

Gracz postanowił sprawdzić, co skrywa w sobie pierwszy boss w Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Tańczący Lew

Pierwszy boss, z którym przychodzi zmierzyć się posiadaczom Shadow of the Erdtree to Boska Bestia – Tańczący Lew. Jeden z graczy, właściciel YouTube’owego kanału BonfireVN, postanowił przyjrzeć się modelowi przeciwnika bliżej i sprawdzić, co skrywa pod swoim strojem. Jak się okazuje, tym razem nie mamy do czynienia z potworem, a FromSoftware przygotowało dla graczy coś innego.