George R.R. Martin nie grał w Elden Ring. Pisarz skupia się na „Wichrach Zimy”

Autor popularnej serii fantasy „Pieśń Lodu i Ognia” przyznaje, że się do swoich skłonności do uzależnień w kontekście gier wideo.

Od premiery Elden Ring minęło już kilka miesięcy. Produkcja studia From Software zachwyciła zarówno recenzentów , jak i graczy. Nic więc dziwnego, że najnowsze dzieło twórców Dark Souls w oczach wielu jest murowanym kandydatem do tytułu „Gry roku”. Tymczasem George R.R. Martin – autor popularnej serii fantasy „Pieśń Lodu i Ognia”, który współtworzył historię świata Elden Ring – przyznał, że nie miał jeszcze okazji zapoznać się ze wspomnianą produkcją.

Martin dodał także, że „dawno, dawno temu” grał m.in. w takie produkcje jak Railroad Tycoon, Master of Orion czy też Homeworld, ale przez swoją skłonność do uzależnień trzyma się obecnie z dala od gier wideo.

Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia From Software, to zapraszamy Was do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software.