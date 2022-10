Elden Ring: The Board Game – wiemy, kiedy ruszy kampania na Kickstarterze

We wrześniu dowiedzieliśmy się, że firma Steamforged Games pracuje nad Elden Ring: The Board Game. Co prawda o samym projekcie nie zdradzono zbyt wielu informacji, ale poinformowano, że ma się to zmienić wraz z rozpoczęciem się kampanii crowdfundingowej na platformie Kickstarter. Wczoraj natomiast ujawniono, kiedy dokładnie wystartuje zbiórka na planszową adaptację produkcji studia From Software.

Kampania crowdfundingowa Elden Ring: The Board Games rozpocznie się w listopadzie

Zgodnie z przekazanymi informacjami kampania crowdfundingowa poświęcona Elden Ring: The Board Game rozpocznie się 22 listopada bieżącego roku. Zbiórka – jak wspomnieliśmy wyżej – odbędzie się na platformie Kickstarter. Już teraz widać, że projekt cieszy sporym zainteresowaniem. Firma Steamforged Games informuje bowiem, że na powiadomienie o starcie akcji zapisało się już ponad 19 tysięcy osób.



Niestety nie otrzymaliśmy żadnych dodatkowych szczegółów związanych z Elden Ring: The Board Game. Wciąż wiadomo jedynie tyle, że w planszową adaptację produkcji From Software będzie mogło bawić się 1-4 graczy, a jednym z jej kluczowych elementów ma być eksploracja i odkrywanie świata. W projekcie Steamforged Games nie zabraknie też znanych z pierwowzoru lokacji oraz przeciwników.



Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia From Software, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software.

