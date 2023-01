Elden Ring – fan ukończył grę przy użyciu wyłącznie jednej ręki

O Elden Ring znów zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą licznych nagród, które w ostatnim czasie zdobyła gra. Przypomnijmy, że produkcja autorstwa FormSoftware w ilości zdobytych wyróżnień pokonała nawet The Last of Us 2.

Popularność Elden Ring ciągle ma się dobrze

Wiele mówi się o tym, jak trudną grą jest Elden Ring, ale dane zebrane przez portal HowLongToBeat.com udowadniają, że mimo wszystko był to najchętniej kończony tytuł w 2022 roku. Żeby nie było jednak zbyt kolorowo, to warto wspomnieć, że był to również najchętniej porzucany tytuł. Jedno jest pewne, popularność Elden Ring nie wzięła się znikąd, a gra ma rzeszę oddanych fanów, którzy nie dają o sobie zapomnieć.



O Elden Ring mówi się naprawdę sporo również dzięki dziwnym osiągnięciom społeczności. Fani prześcigają się w oryginalnych pomysłach na zabawę. Tym razem przybliżamy Wam sylwetkę użytkownika Sivicks, który swoim wyczynem podzielił się na reddit.com



Gracz skończył Elden Ring grając wyłącznie jedną ręką! Wszystko to przy pomocy standardowego kontrolera do PlayStation 5. Żeby nie było jednak za łatwo, postać, którą grał Sivicks była wyposażona wyłącznie w tarczę o nazwie Brass Shield. Jeśli chcecie zobaczyć fragment końcówki tego wyczynu, to udajcie się pod ten adres.



Lubię śledzić dokonania fanów Elden Ring. Zawsze zastanawia mnie, na co jeszcze wpadną w przyszłości. Ciężko jednak oprzeć się wrażeniu, że gra czym prędzej powinna doczekać się DLC. Wtedy fani mogliby poświecić swój czas na eksplorowanie nowej zawartości.