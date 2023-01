Elden Ring najczęściej kończoną i jednocześnie porzucaną grą 2022 roku

W przypadku gry Elden Ring liczba godzin potrzebnych na przejście wyłącznie wątku głównego to 54,5. To średnia wygenerowana z czasów podanych przez ponad 6 tysięcy użytkowników portalu. Dla porównania, ukończenie gry God of War: Ragnarok zadeklarowało jedynie 2 tysiące internautów – chociaż tutaj trzeba oczywiście pamiętać, że jest to gra dostępna wyłącznie na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5. A z kolei Stray, które jest dość krótkie, ukończyło 4 tysiące osób.

Elden Ring jest jednocześnie najczęściej porzucaną grą 2022 roku według serwisu HowLongToBeat.com – porzuciło ją ponad 270 użytkowników. Ponownie, dla porównania: Stray zostało porzucone przez 66 użytkowników, zaś God of War: Ragnarok tylko przez 13 osób.