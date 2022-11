Elden Ring dominuje Golden Joystick Awards 2022. From Software bezkonkurencyjne

W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że sprzedaż Elden Ring przekroczyła 17,5 mln egzemplarzy. Wczoraj wieczorem natomiast odbyła się 40. gala Golden Joystick Awards, którą – jak się okazuje – zdominowała wspomniana produkcja studia From Software. Najnowsze dzieło twórców serii Dark Souls zostało wyróżnione w czterech kategoriach i zwyciężyło pojedynek z God of War: Ragnarok o tytuł „Gry roku”.

Elden Ring z tytułem „Gry roku” na Golden Joystick Awards 2022

Elden Ring zostało również wyróżnione w trzech innych kategoriach – „Best Multiplayer Game”, „Best Visual Design” oraz „Critic’s Choice”. To jednak nie koniec dobrych informacji dla fanów From Software. Japoński zespół również doczekał się bowiem wyróżnienia na gali The Game Awards 2022 i zwyciężył w kategorii „Studio of the Year”, pokonując m.in. Terrible Toybox (Return to Monkey Island) czy Half Mermaid (Immortality).