Rosyjski procesor Elbrus ma problemy nawet z 10-letnimi grami. Pierwsze testy

Wyniki? W dużym skrócie: choć sporym problemem dla rosyjskiego Elbrusa-8SV jest brak kompatybilności ze współczesnymi grami, procesor ma problemy nawet w przypadku 10-letnich tytułów. Najlepszym tego przykładem okazały się dwie gry z serii S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat oraz Clear Sky. W pierwszym przypadku gracz mógł nacieszyć się 10-20 klatkami na sekundę, w drugim zaś liczba klatek na sekundę wynosiła około 10. Co jednak ciekawe, w przypadku The Elder Scrolls II: Morrowind liczba FPS-ów wynosiła od 30 do 200, w zależności od tego, co działo się aktualnie na ekranie.