Rosja z własnym Electronic Arts? Federacja myśli o założeniu "rosyjskiego EA"

W lipcu ubiegłego roku w sieci zrobiło się głośno o planach Rosji dotyczących stworzenia narodowego silnika do gier. Miałaby to oczywiście być część procesu pozwalającego na uniezależnienie się do zachodniego rynku technologicznego, który po bezprawnym ataku na Ukrainę niemalże całkowicie odwrócił się od Federacji Rosyjskiej. Ostatecznie okazało się jednak, że kraju zwyczajnie nie stać na wcielenie tego pomysłu w życie. To jednak nie zatrzymało rosyjskich urzędników w snuciu kolejnych idei.

Inicjatywa powstania rosyjskiego Electronic Arts

Najnowszą ma być Rosgame, czyli państwowy organ będący centrum strategicznego rozwoju rosyjskiej branży gier wideo – jego głównym celem ma być natomiast jej odbudowa. Urzędnicy zakładają trzy możliwe scenariusze, aczkolwiek warto zaznaczyć, że realizacja któregokolwiek z nich jest mało prawdopodobna.