Najlepsi piłkarze w EA Sports FC 26. Lewandowski wciąż w czołówce, Yamal bije rekord

Electronic Arts ujawniło listę najlepszych piłkarzy.
Electronic Arts zaprezentowało ranking najwyżej ocenianych zawodników w EA Sports FC 26. Na szczycie znalazł się m.in. Mohamed Salah, a Lamine Yamal zaliczył gigantyczny skok o ponad 440 pozycji.
EA Sports FC 26 – zmiana lidera i wielkie awanse
Tegoroczna edycja serii przyniosła spore roszady w czołówce. Mohamed Salah z oceną ogólną 91 awansował z 15. miejsca i został nowym liderem rankingu. Tuż za nim znaleźli się Kylian Mbappé, który stracił pozycję numer jeden, oraz Ousmane Dembélé, który dzięki wzrostowi aż o 53 lokaty zamknął podium. Wysoko ocenieni zostali także Rodri, Jude Bellingham oraz Erling Haaland, choć wszyscy trzej zanotowali spadki względem poprzedniej części.
Największą sensacją jest jednak Lamine Yamal z FC Barcelony. 17-letni talent awansował aż o 441 pozycji i z oceną 89 trafił na dziewiąte miejsce. Tak spektakularny awans sprawił, że obok jego nazwiska mówi się o jednym z największych skoków w historii serii. W pierwszej dziesiątce znalazł się też Raphinha (+96) i Achraf Hakimi (+103), którzy także zanotowali ogromny progres.
W rankingu znalazł się Robert Lewandowski, który z notą 88 utrzymał wynik z poprzedniej odsłony, choć spadł o jedną pozycję w globalnym zestawieniu. Polski napastnik FC Barcelony zajmuje obecnie 21. miejsce, co wciąż plasuje go w ścisłej światowej czołówce.
Premiera EA Sports FC 26 zaplanowana jest na 26 września 2025 roku. Gra ukaże się na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz konsole Nintendo Switch i Switch 2.
