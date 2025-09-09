Najlepsi piłkarze w EA Sports FC 26. Lewandowski wciąż w czołówce, Yamal bije rekord

Electronic Arts zaprezentowało ranking najwyżej ocenianych zawodników w EA Sports FC 26. Na szczycie znalazł się m.in. Mohamed Salah, a Lamine Yamal zaliczył gigantyczny skok o ponad 440 pozycji.

EA Sports FC 26 – zmiana lidera i wielkie awanse

Tegoroczna edycja serii przyniosła spore roszady w czołówce. Mohamed Salah z oceną ogólną 91 awansował z 15. miejsca i został nowym liderem rankingu. Tuż za nim znaleźli się Kylian Mbappé, który stracił pozycję numer jeden, oraz Ousmane Dembélé, który dzięki wzrostowi aż o 53 lokaty zamknął podium. Wysoko ocenieni zostali także Rodri, Jude Bellingham oraz Erling Haaland, choć wszyscy trzej zanotowali spadki względem poprzedniej części.