Ekspres do Hogwartu w pierwszych zdjęciach z serialu Harry Potter. Pociąg wygląda jakby znajomo

Pod względem wizualnym serial będzie bardziej podobny do filmów, niż mogłoby się wydawać.

Prace nad serialową wersją Harry’ego Pottera nabierają rozpędu. Niedawno na planie uchwycono nagrywanie jednej z kluczowych scen, której zabrakło w filmowej ekranizacji. Teraz do sieci trafiły zdjęcia słynnego pociągu ekspresowego, który wyjeżdża z Peronu 9 i ¾ prosto do Hogwartu. Harry Potter – pierwsze zdjęcia i nagranie pociągu do Hogwartu Jednym z najnowszych elementów, który pojawił się na planie, jest Hogwart Express. Pociąg transportowany został uchwycony przez fotoreporterów i ku zaskoczeniu wielu widzów wygląda niemal identycznie jak w filmach sprzed ponad dwóch dekad. Niektórzy liczyli na wizualną ewolucję tego symbolu magicznego świata, jednak wszystko wskazuje na to, że twórcy pozostaną wierni oryginalnej estetyce.

Coraz więcej przesłanek sugeruje, że nowy serial będzie raczej rozszerzoną i bardziej szczegółową wersją znanych filmów. Największą zmianą okaże się nowa obsada oraz format, który pozwoli na pełniejsze oddanie fabuły poszczególnych tomów. Warner Bros. Discovery ma nadzieję, że dzięki tej decyzji uda się tchnąć nowe życie w markę i zainteresować nią kolejne pokolenie widzów. To podejście jest o wiele bezpieczniejsze niż kolejne spin-offy, zwłaszcza po chłodnym przyjęciu serii Fantastyczne zwierzęta.

Za serial odpowiada showrunnerka i scenarzystka Francesca Gardiner. W głównych rolach zobaczymy Dominica McLaughlina jako Harry’ego Pottera, Arabellę Stanton jako Hermionę Granger i Alastaira Stouta w roli Rona Weasleya. W obsadzie znaleźli się także John Lithgow jako Albus Dumbledore, Nick Frost jako Hagrid, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape czy Katherine Parkinson jako Molly Weasley. Draco Malfoya zagra Lox Pratt, a jego ojca Lucjusza – Johnny Flynn. Do tego dochodzą Leo Earley w roli Seamusa Finnigana, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown oraz Bertie Carvel jako minister magii Cornelius Fudge. W produkcji wystąpią także: Bel Powley i Daniel Rigby jako Petunia i Vernon Dursley, a wśród najnowszych nazwisk znaleźli się Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Amos Kitson jako Dudley Dur:sley, Louise Brealey jako nauczycielka latania Madam Hooch oraz Anton Lesser jako wytwórca różdżek Garrick Ollivander. Serial Harry Potter ma trafić na ekrany w 2027 roku i będzie dostępny zarówno na HBO, jak i w serwisie HBO Max. Jak dobrze znasz film Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć? Sprawdź, czy jesteś fanem prequela Harry’ego Pottera Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.