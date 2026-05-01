Po tych wynikach Sony mogło powiedzieć "dość". Hity PlayStation nie podbiły PC

Kilka tygodni temu pojawiły się plotki, jakoby Sony miało zarzucić wydawanie gier na PC. Od tego czasu nikt tego oficjalnie nie potwierdził.

Niemniej ostatnie poczynania japońskiego giganta są jednoznaczne. Jeżeli chodzi o hity z PlayStation na komputerach to dobrze to już było. Gry Sony wcale nie cieszyły się na PC taką popularnością? Tylko czy tak naprawdę jest to aż t akie zaskoczenie? Jeżeli spojrzymy na dane opublikowane przez The Game Business okazuje się, że produkcje portowane przez Sony na PC nie były się wcale takimi hitami sprzedażowymi. We wspomnianym zestawieniu znalazły się cztery tytuły, które w przypadku samego PlayStation można traktować jako system sellery. A wersje komputerowe? Dość powiedzieć, że w pierwszym miesiącu od PC-owej premiery tylko jedna ze wziętych pod uwagę produkcji przekroczyła próg sprzedażowy wynoszący 500 tysięcy egzemplarzy. Mowa tutaj o Ghost of Tsushima. Z kolei God of War: Ragnarok, Marvel’s Spider-Man 2 i Horizon: Forbidden West wylądowały poniżej tej linii.

Opublikowana przez The Game Business lista wygląda tak: Ghost of Tsushima: 710 000

710 000 God of War: Ragnarok: 300 000

300 000 Marvel’s Spider-Man 2: 260 000

260 000 Horizon: Forbidden West: 230 000

Z pewnością nie bez znaczenia był fakt, iż każda z tych gier trafiała na komputery osobiste z większym lub mniejszym opóźnieniem. Paradoksalnie to na Ghost of Tsushima, które według liczb zaliczyło najlepszą premierę, PC-owcy czekali najdłużej, bo aż 4 lata. W przypadku pozostałych tytułów premierę na PlayStation od premiery komputerowej dzieliło około 2 lat. Czy gdyby tej różnicy nie było wcale, każda z wymienionych produkcji znalazłaby większą liczbę nabywców? Prawdopodobnie tak, aczkolwiek warto mieć na uwadze, że dla Sony główne znaczenie ma sprzedaż PlayStation 5. A ta w przypadku braku lub o wiele mniejszej liczby gier ekskluzywnych, choćby czasowo, z pewnością by spadła. Ruch japońskiego giganta nie jest więc niespodzianką. Chociaż nie padło żadne oficjalne stwierdzenie o zakończeniu portowania gier na komputery osobiste, sprawa wydaje się dość jasna. Dopiero co na rynek trafiło Saros, które miało mieć już niemal gotowy port na PC, ale ten został skasowany. Podobnie sprawy mają się podobno w przypadku Ghost of Yotei, następcy wspomnianego Ghost of Tsushima. Na dodatek zbliżające się wielkimi krokami Marvel’s Wolverine także prawdopodobnie pozostanie jedynie niespełnionym marzeniem komputerowych graczy.

Maciej Petryszyn


