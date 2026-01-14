Zaloguj się lub Zarejestruj

Eidos Montreal pracuje nad grą AAAA. Projekt powstaje na Unreal Engine 5

Patrycja Pietrowska
2026/01/14 17:30
Nowe IP studia ma być wysokobudżetową grą akcji z otwartym światem.

Z dostępnych informacji wynika, że Eidos Montreal prowadzi prace nad niezapowiedzianą produkcją określaną mianem gry AAAA. Doniesienia te pochodzą z profilu jednego z pracowników studia w serwisie LinkedIn, gdzie pojawiła się wzmianka o projekcie tworzonym na silniku Unreal Engine 5. Odkrycie zostało nagłośnione przez jednego z użytkowników platformy X, a informacje te mają potwierdzać wcześniejsze sygnały krążące wokół studia.

Eidos Montreal
Eidos Montreal

Eidos Montreal pracuje nad tajemniczym projektem AAAA

Wcześniej pojawiały się doniesienia łączące niedawne redukcje zatrudnienia w Eidos Montreal z projektem funkcjonującym pod kryptonimem P11. Według dostępnych danych tytuł ten wchodzi w końcową fazę produkcji, zbliżając się do etapu beta, a następnie premiery, co miało skutkować stopniowym ograniczaniem zespołu. P11 ma być zupełnie nową marką studia, rozwijaną od około 2019 roku, choć proces produkcji nie przebiegał bezproblemowo.

Źródła wskazują, że projekt napotkał na liczne trudności oraz opóźnienia i pochłonął ogromne środki finansowe, liczone w setkach milionów dolarów. To właśnie skala inwestycji ma uzasadniać używanie wobec gry określenia AAAA, sugerującego produkcję wykraczającą budżetem i rozmachem poza standardowe wysokobudżetowe tytuły. Z ujawnionych dotąd szczegółów wynika, że P11 ma być grą akcji z otwartym światem, prezentowaną z perspektywy trzeciej osoby.

Na razie nie wiadomo, kiedy studio zdecyduje się oficjalnie zaprezentować swój nowy projekt. Nieoficjalnie mówi się jednak, że jeśli prace będą przebiegały zgodnie z planem, pierwsza prezentacja może nastąpić jeszcze w tym roku.

Źródło:https://insider-gaming.com/edios-montreal-aaaa-game/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
MisticGohan_MODED
Gramowicz
Dzisiaj 18:42

Mają rozmach :P




