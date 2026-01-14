Eidos Montreal pracuje nad grą AAAA. Projekt powstaje na Unreal Engine 5

Z dostępnych informacji wynika, że Eidos Montreal prowadzi prace nad niezapowiedzianą produkcją określaną mianem gry AAAA. Doniesienia te pochodzą z profilu jednego z pracowników studia w serwisie LinkedIn, gdzie pojawiła się wzmianka o projekcie tworzonym na silniku Unreal Engine 5. Odkrycie zostało nagłośnione przez jednego z użytkowników platformy X, a informacje te mają potwierdzać wcześniejsze sygnały krążące wokół studia.

Eidos Montreal pracuje nad tajemniczym projektem AAAA

Wcześniej pojawiały się doniesienia łączące niedawne redukcje zatrudnienia w Eidos Montreal z projektem funkcjonującym pod kryptonimem P11. Według dostępnych danych tytuł ten wchodzi w końcową fazę produkcji, zbliżając się do etapu beta, a następnie premiery, co miało skutkować stopniowym ograniczaniem zespołu. P11 ma być zupełnie nową marką studia, rozwijaną od około 2019 roku, choć proces produkcji nie przebiegał bezproblemowo.