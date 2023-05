Jeśli nie było okazji, żeby pójść do kina, to Egzorcysta papieża będzie już niedługo dostępny w serwisach VOD. Na tę chwilę pewna jest premiera w iTunes, ale dystrybutor z pewnością zechce rozpropagować film na różnych platformach. Premiera w serwisie należącym do Apple została zaplanowana na 13 czerwca.

Film wyreżyserował Julius Avery. Oprócz Crowe'a w obsadzie znaleźli się także Daniel Zovatto, Alex Essoe, Franco Nero, Peter DeSouza-Feighoney, Laurel Marsden, Cornell John oraz Ryan O'Grady.

Egzorcysta papieża jeszcze w czerwcu w serwisach VOD

Zapraszamy do lektury naszej recenzji Egzorcysty papieża.