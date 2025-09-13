Eggspedition – zobacz zwiastun polskiej gry kooperacyjnej z dinozaurami

Eggspedition – gra o dinozaurach od polskiego studia
Jak zapewniają twórcy, Eggspedition ma być kooperacyjną strzelanką osadzoną w realiach obcej planety, na której główną atrakcją – i największym zagrożeniem – są dinozaury. Gracz wciela się w członka elitarnej jednostki Vector Unit 9, wysyłanej na misje, które nie figurują w żadnych oficjalnych rejestrach. „Jedna misja, jedna zasada: bez jaja, bez ewakuacji” – to hasło, które jak przekazano, stanowi klucz do rozgrywki.
Jak zapewniają twórcy, każda misja ma być unikalnym wyzwaniem – od eksploracji terenów wulkanicznych, przez poszukiwania jaj, po walkę o kontrolę nad obszarem pełnym drapieżników. Jak podkreślają twórcy, istotą zabawy będzie współpraca w zespole. Dinozaury – od szybkich velociraptorów po monumentalnego T. Rexa – mają nie tylko stanowić widowiskowe zagrożenie, ale też wymuszać taktyczne podejście i ścisłą kooperację.
GramTV przedstawia:
Wildflame Studio, jak przypomniano w materiałach prasowych, to nowo, niezależny zespół z Polski, który tworzą osoby z doświadczeniem zarówno w grach AA, jak i AAA. Eggspedition to drugi tytuł studia, bo pierwszym jest Cleaner Company, także czekający na premierę. Jak zapowiadają autorzy, Eggspedition ma łączyć świeże spojrzenie z profesjonalnym podejściem i oferować graczom „niepowtarzalne przygody z dinozaurami na pierwszym planie”. Na razie czekamy na debiut gry – ma to nastąpić w bliżej nieokreślonym 2025 roku. Można ją dodawać do swojej listy życzeń na Steam.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!