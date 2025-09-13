Eggspedition – zobacz zwiastun polskiej gry kooperacyjnej z dinozaurami

Po sukcesie nowego filmu z serii Jurassic World i zapowiedziach takich gier jak Jurassic World Evolution 3 czy Jurassic Park Survival, dinozaury przeżywają obecnie swój najlepszy moment od lat. Na fali tego zainteresowania do gry wchodzi również polskie studio Wildflame, które zaprezentowało pierwszy zwiastun swojej produkcji zatytułowanej Eggspedition.

Eggspedition – gra o dinozaurach od polskiego studia

Jak zapewniają twórcy, Eggspedition ma być kooperacyjną strzelanką osadzoną w realiach obcej planety, na której główną atrakcją – i największym zagrożeniem – są dinozaury. Gracz wciela się w członka elitarnej jednostki Vector Unit 9, wysyłanej na misje, które nie figurują w żadnych oficjalnych rejestrach. „Jedna misja, jedna zasada: bez jaja, bez ewakuacji” – to hasło, które jak przekazano, stanowi klucz do rozgrywki.