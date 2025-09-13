Zaloguj się lub Zarejestruj

Eggspedition – zobacz zwiastun polskiej gry kooperacyjnej z dinozaurami

Jakub Piwoński
2025/09/13 13:00
Za grę odpowiada Wildflame Studio – nowe, niezależne studio z Polski.

Po sukcesie nowego filmu z serii Jurassic World i zapowiedziach takich gier jak Jurassic World Evolution 3 czy Jurassic Park Survival, dinozaury przeżywają obecnie swój najlepszy moment od lat. Na fali tego zainteresowania do gry wchodzi również polskie studio Wildflame, które zaprezentowało pierwszy zwiastun swojej produkcji zatytułowanej Eggspedition.

Eggspedition – gra o dinozaurach od polskiego studia

Jak zapewniają twórcy, Eggspedition ma być kooperacyjną strzelanką osadzoną w realiach obcej planety, na której główną atrakcją – i największym zagrożeniem – są dinozaury. Gracz wciela się w członka elitarnej jednostki Vector Unit 9, wysyłanej na misje, które nie figurują w żadnych oficjalnych rejestrach. „Jedna misja, jedna zasada: bez jaja, bez ewakuacji” – to hasło, które jak przekazano, stanowi klucz do rozgrywki.

Jak zapewniają twórcy, każda misja ma być unikalnym wyzwaniem – od eksploracji terenów wulkanicznych, przez poszukiwania jaj, po walkę o kontrolę nad obszarem pełnym drapieżników. Jak podkreślają twórcy, istotą zabawy będzie współpraca w zespole. Dinozaury – od szybkich velociraptorów po monumentalnego T. Rexa – mają nie tylko stanowić widowiskowe zagrożenie, ale też wymuszać taktyczne podejście i ścisłą kooperację.

GramTV przedstawia:

Wildflame Studio, jak przypomniano w materiałach prasowych, to nowo, niezależny zespół z Polski, który tworzą osoby z doświadczeniem zarówno w grach AA, jak i AAA. Eggspedition to drugi tytuł studia, bo pierwszym jest Cleaner Company, także czekający na premierę. Jak zapowiadają autorzy, Eggspedition ma łączyć świeże spojrzenie z profesjonalnym podejściem i oferować graczom „niepowtarzalne przygody z dinozaurami na pierwszym planie”. Na razie czekamy na debiut gry – ma to nastąpić w bliżej nieokreślonym 2025 roku. Można ją dodawać do swojej listy życzeń na Steam.

Tagi:

News
strzelanka
kooperacja
dinozaury
polska gra
Eggspedition
Wildflame Studios
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


