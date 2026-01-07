Efekt świetnego serialu. Gry Fallout ze znacznym wzrostem popularności

Był taki czas, gdy filmy tworzone na podstawie gier wideo, regularnie walczyły o nagrody pokroju Złotych Malin. Na szczęście mówimy o czasach słusznie minionych.

Jednym z najświeższych dowodów na ten stan rzeczy jest serial Fallout, którego drugi sezon miał niedawno swoją premierę. I wpłynął też na popularność samej serii gier. Fallout w telewizji, Fallout w komputerze Jak zwraca uwagę PCGamer, od połowy grudnia, gdy Fallout od Amazona znalazł się już w bazie Prime Video, zainteresowanie grami Bethesdy zwyczajnie wystrzeliło. Wystarczy spojrzeć na najmłodszego przedstawiciela rodziny, czyli Fallout 76. Według SteamDB jeszcze dzień przed premierą drugiego sezonu po terenach Wirginii Zachodniej wędrowało ok. 13 tysięcy graczy. Potem liczba ta zaczęła sukcesywnie rosnąć, aż w peaku na początku tego roku została podwojona, docierając do granicy 29 tysięcy osób.

Ale to nic, bo podobne wzloty zaliczył też inne, nie polegające na sieciowej zabawie części gry. W przypadku Fallout 4 mamy przejście od ok. 16 tysięcy do ok. 44 tysięcy graczy. New Vegas? Z ok. 6,5 do 19 tysięcy graczy. Fallout 3 to natomiast potrojenie zainteresowania z 400 do 1,3 tysiąca osób. Nawet dawne klasyki w postaci pierwszego i drugiego Fallouta pomnożyły swoją popularność, aczkolwiek w tym wypadku mowa o przejściu np. od około 200 do 800 graczy. Niemniej trzeba mieć na uwadze, iż akurat w te odsłony wiele osób bawi się prawdopodobnie albo poza Steamem, albo całkowicie pomijając wszelkiego rodzaju launchery.

Nie bez znaczenia jest tutaj na pewno fakt, iż premiera serialu zbiegła się w czasie w trwającą wyprzedażą na Steamie. Tak więc nawet ci, którzy ze światem przedstawionym zapoznali się dopiero dzięki serialowi Grahama Wagnera oraz Genevy Robertson-Dworet, mieli ułatwioną drogę, by za mniejsze niż zazwyczaj pieniądze poszerzyć swoje doświadczenia też o te ze świata wirtualnego. Trudno nazwać to zaskoczeniem. Wszak już pierwszy sezon Fallouta, który ukazał się wiosną 2024 roku, zbierał znakomite recenzje, a jego średnia ocen w serwisie Rotten Tomatoes wynosi 93%. Ale to nic przy sezonie drugim, który pochwalić się może wynikiem 97% w RT. Nic więc dziwnego, że już teraz twórcy mają w planach trzeci sezon, w którym ponownie oglądać będziemy Ellę Purnell, Waltona Gogginsa oraz Aarona Motena.