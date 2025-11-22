Eddie Murphy zostanie nagrodzony za całokształt twórczości. Zasłużenie?

Aktor od lat bawi nas swoimi występami w komediach.

Amerykański Instytut Filmowy ogłosił, że Eddie Murphy zostanie laureatem 51. AFI Life Achievement Award – najwyższego wyróżnienia przyznawanego w USA za całokształt twórczości filmowej. Uroczysta gala z jego udziałem odbędzie się 18 kwietnia w Dolby Theatre w Hollywood.

Eddie Murphy dostanie nagrodę za całokształt twórczości

To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest co roku jednej osobie, której dorobek znacząco wpłynął na rozwój sztuki filmowej, a osiągnięcia zostały docenione zarówno przez krytyków, środowisko twórcze, jak i widzów na całym świecie. Murphy spełnia te kryteria bez dwóch zdań.