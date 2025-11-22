Eddie Murphy zostanie nagrodzony za całokształt twórczości. Zasłużenie?

Aktor od lat bawi nas swoimi występami w komediach.
Amerykański Instytut Filmowy ogłosił, że Eddie Murphy zostanie laureatem 51. AFI Life Achievement Award – najwyższego wyróżnienia przyznawanego w USA za całokształt twórczości filmowej. Uroczysta gala z jego udziałem odbędzie się 18 kwietnia w Dolby Theatre w Hollywood.
To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest co roku jednej osobie, której dorobek znacząco wpłynął na rozwój sztuki filmowej, a osiągnięcia zostały docenione zarówno przez krytyków, środowisko twórcze, jak i widzów na całym świecie. Murphy spełnia te kryteria bez dwóch zdań.
Jest najbardziej kasowym afroamerykańskim aktorem w historii i jednym z pięciu najpopularniejszych aktorów pod względem box office’u w całej branży. Widzowie na całym świecie pamiętają go z takich hitów jak Gliniarz z Beverly Hills, Książę w Nowym Jorku, Nieoczekiwana zmiana miejsc, 48 godzin, Gruby i chudszy. Ogromną popularność przyniosły mu również role dubbingowe – np. jako Osioł w serii Shrek.
Murphy ma też ogromny wpływ na kulturę jako stand-uper i gwiazda Saturday Night Live. Ostatnio aktor pojawił się w dokumencie Netfliksa Being Eddie oraz zagrał w komedii akcji Amazona The Pickup.
Murphy dołącza do grona takich artystów jak Francis Ford Coppola, Steve Martin, John Williams, Diane Keaton, George Clooney, Denzel Washington, Julie Andrews czy Nicole Kidman – laureatów z poprzednich lat.