Eddie Murphy zostanie nagrodzony za całokształt twórczości. Zasłużenie?

Jakub Piwoński
2025/11/22 12:40
1
0

Aktor od lat bawi nas swoimi występami w komediach.

Amerykański Instytut Filmowy ogłosił, że Eddie Murphy zostanie laureatem 51. AFI Life Achievement Award – najwyższego wyróżnienia przyznawanego w USA za całokształt twórczości filmowej. Uroczysta gala z jego udziałem odbędzie się 18 kwietnia w Dolby Theatre w Hollywood.

Eddie Murphy
Eddie Murphy dostanie nagrodę za całokształt twórczości

To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest co roku jednej osobie, której dorobek znacząco wpłynął na rozwój sztuki filmowej, a osiągnięcia zostały docenione zarówno przez krytyków, środowisko twórcze, jak i widzów na całym świecie. Murphy spełnia te kryteria bez dwóch zdań.

Jest najbardziej kasowym afroamerykańskim aktorem w historii i jednym z pięciu najpopularniejszych aktorów pod względem box office’u w całej branży. Widzowie na całym świecie pamiętają go z takich hitów jak Gliniarz z Beverly Hills, Książę w Nowym Jorku, Nieoczekiwana zmiana miejsc, 48 godzin, Gruby i chudszy. Ogromną popularność przyniosły mu również role dubbingowe – np. jako Osioł w serii Shrek.

GramTV przedstawia:

Murphy ma też ogromny wpływ na kulturę jako stand-uper i gwiazda Saturday Night Live. Ostatnio aktor pojawił się w dokumencie Netfliksa Being Eddie oraz zagrał w komedii akcji Amazona The Pickup.

Murphy dołącza do grona takich artystów jak Francis Ford Coppola, Steve Martin, John Williams, Diane Keaton, George Clooney, Denzel Washington, Julie Andrews czy Nicole Kidman – laureatów z poprzednich lat.

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/eddie-murphy-afi-life-achievement-award-1236588386/

Popkultura
nagroda
aktor
Eddie Murphy
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 13:34

Szczerze, nie kojarzę żadnego tytułu z nim w ostatnich latach. Fakt, podkładał Szreka zdaje się. No i ostatnio była jakaś próba przywrócenia go używalności jako kierowcę furgonetki (śmieszna sprawa, bo dokładnie podobny film, tylko z drugiej mańki czyli napadającego nagrał Stallone, a wcześniej film o furgonetce nagrał Statham). Już częściej też widuję Lundgrena w jakichś ogonach, niż Murphyego...




