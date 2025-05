Ed Sheeran zdradza, że nowy album „Play” to odpowiedź na najmroczniejszy okres w jego życiu

“Play” to album stworzony jako bezpośrednia odpowiedź na najtrudniejszy czas w moim życiu. Po tym wszystkim chciałem po prostu tworzyć radość i kolory, odkrywać kultury krajów, po których koncertowałem.

Muzyk, dodał również, że nagrywał materiał w różnych zakątkach świata, a album został ukończony w indyjskim Goa:

To były jedne z najbardziej twórczych i radosnych dni w moim życiu. Ten album to prawdziwy rollercoaster emocji – zawiera wszystko, co kocham w muzyce: zabawę, pasję i odbicie tego, kim jestem jako człowiek, partner i ojciec.