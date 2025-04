Ed Sheeran zapowiada nową muzykę co 2–3 tygodnie. Pierwszy utwór jest już dostępny

Nie chciałem po prostu powiedzieć: :Oto singiel, oto album”. Skoro ten album jest tak różnorodny, to chciałem, żeby ludzie mieli okazję poczuć jego klimat jeszcze przed premierą. Dlatego co dwa, trzy tygodnie pojawi się coś nowego.

Pierwszą zapowiedzią albumu jest singiel „Azizam”, który trafił do sieci niedawno. Kolejny utwór, „Old Phone”, ukaże się za kilka tygodni, a po nim następne.

Nagraliśmy już teledyski do wszystkich numerów. Zamiast stawiać na jeden wielki moment, zależy mi na tym, żeby ludzie usłyszeli różnorodność tej płyty. Jestem pewien, że któryś z tych utworów trafi do ludzi, ale bardziej niż o hit chodzi mi o pokazanie szerokiego spektrum tego materiału.

Podczas rozmowy z Cooper, Sheeran opowiedział też, jak jego nowa muzyka różni się od wcześniejszych wydawnictw:

To zdecydowanie coś innego. Przy tym albumie podszedłem do wszystkiego z nastawieniem: “A czemu by nie?”. Nie chciałem się ograniczać do bycia singer-songwriterem. Przez jakiś czas mieszkałem w Indiach, współpracowałem z tamtejszymi muzykami i producentami.