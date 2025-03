Ed Sheeran ogłasza zakończenie prac nad nowym albumem i prezentuje fragment singla „Azizam”

Ed Sheeran to jeden z najbardziej utalentowanych muzyków naszych czasów, który swoim głosem i z gitarą w rękach potrafi porwać miliony osób na całym świecie. Choć docelowo jego muzyka jest typowo radiowym popem, Ed nie raz wchodził w kolaborację z muzykami rockowymi jak choćby z Bring Me The Horizon czy One Ok Rock, o których ostatnio pisaliśmy w kontekście brania udziału w grach wideo. Swoją drogą zbliża się też koncert One Ok Rock w Warszawie.

Nowy album Eda Sheerana jest już gotowy

Artysta poinformował o ukończeniu nowego albumu 19 marca 2025 roku, publikując na Instagramie fragment premierowego singla „Azizam”. Na opublikowanym w mediach społecznościowych materiale, możemy zobaczyć jak Ed Sheeran przebywa w studiu wraz z producentem Ilyą Salmanzadehem, słuchając miksu niewydanego jeszcze utworu. Widać, że nie może powstrzymać ekscytacji z tego powodu – śpiewa, tańczy i bawi się muzyką.