Ed Sheeran i Arijit Singh łączą siły w wyjątkowej międzykulturowej wersji utworu "Sapphire”

Ed Sheeran nie kryje swojego entuzjazmu z powodu tej współpracy. Jak sam przyznał, podróż do Jiaganj Azimganj, gdzie spotkał się z Arijitem była “jednym z najpiękniejszych doświadczeń w całej karierze”. Opisał ją jako 24-godzinną “muzyczną pielgrzymkę”, pełną głębokich rozmów, rejsu łodzią, nauki śpiewu po pendżabsku i podstaw gry na sitarze pod okiem Arijita. Ich wspólna nocna przejażdżka skuterem przy dźwiękach “A Prayer By The River” dodatkowo zacieśniła ich więź. Ed Sheeran wspomina:

To był jeden z najbardziej niesamowitych dni w moim muzycznym życiu. Uwielbiam tę wersję utworu, to właśnie jej słucham co rano z moimi córkami, bo kocham głos, barwę, rytm i płynność śpiewu Arijita.