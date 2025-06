EA zapowiada Collage Basketball. Akademicka koszykówka wraca po 16 latach przerwy

Nowe EA Sports Collage Basketball będzie pierwszą odsłoną od czasów NCAA Basketball 10 z 2009 roku.

Po 16 latach nieobecności, EA Sports ogłosiło oficjalny powrót do tworzenia gier koszykarskich osadzonych w realiach amerykańskiej koszykówki akademickiej. Nowa odsłona serii została już zapowiedziana i będzie to pierwsza tego typu gra EA od premiery NCAA Basketball 10 w 2009 roku. Electronic Arts zapowiedziało Collage Basketball “Bring the Madness. Let's run it back” – napisało EA w swoim ogłoszeniu w mediach społecznościowych, nawiązując do turnieju March Madness, który co roku elektryzuje fanów NCAA. Na ten moment nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących gry, takich jak choćby data premiery czy platformy docelowe. EA przyjęło podobną strategię marketingową przy zapowiedzi College Football 25 – najpierw zwiększyli zainteresowanie społeczności krótkim ogłoszeniem, a dopiero później ujawnili więcej informacji.

Jak podaje serwis Extra Points, firma EA wygrała przetarg organizowany przez Collegiate Licensing Company (CLC), czyli instytucję zajmującą się licencjonowaniem marek uczelnianych w USA. CLC rozesłało zaproszenia do składania ofert na stworzenie nowej gry koszykarskiej, otrzymując łącznie trzy formalne propozycje. Wymogiem przetargu było uwzględnienie zarówno drużyn męskich, jak i żeńskich. Choć nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone, wiele wskazuje na to, że gra nie będzie korzystać z brandingu NCAA, podobnie jak w przypadku serii futbolowej College Football 25, której EA również nie tworzy już we współpracy z NCAA ze względu na dawne spory prawne i finansowe. Wczytywanie ramki mediów.

Ostatnia gra koszykarska EA, czyli NCAA Basketball 10, ukazała się w 2009 roku, a na okładce wystąpił Blake Griffin z Uniwersytetu Oklahomy. Od tego czasu seria została wstrzymana, głównie z powodu kontrowersji wokół wykorzystania wizerunków sportowców-amatorów. Seria futbolowa EA również przeszła długą przerwę. NCAA Football 14 ukazało się w 2013 roku, a dopiero w 2024 EA powróciło z wielkim rozmachem, wypuszczając EA Sports College Football 25. Gra okazała się ogromnym sukcesem i zdobyła tytuł drugiej najlepiej sprzedającej się gry roku 2024 w USA, ustępując jedynie najnowszej odsłonie serii Call of Duty. Choć EA nie podało oficjalnej daty premiery, wspomniany dokument CLC sugeruje, że pierwsza odsłona gry może ukazać się dopiero w 2028 roku. To oznacza, że produkcja najpewniej znajduje się jeszcze we wczesnej fazie rozwoju. To kolejny przykład na to, jak EA Sports zamierza odświeżyć i reaktywować swoje dawne marki związane ze sportami akademickimi. Sukces College Football 25 (który wygenerował ponad miliard dolarów przychodu) pokazuje, że popyt na gry osadzone w świecie uczelnianego sportu jest wciąż ogromny i EA nie zamierza go zmarnować.