EA wyłącza serwery w kolejnej grze. Zobacz listę produkcji, w które nie zagracie już online

Dla fanów gier spod skrzydła Electronic Arts, rok 2025 jak dotąd jest wyjątkowo rozczarowujący. Już w styczniu firma wyłączyła między innymi The Simpsons: Tapped Out, Rory McIlroy PGA Tour oraz aż siedem mobilnych tytułów. W lutym przyszła kolej na UFC 3, a w marcu z siecią pożegnały się EA Sports UFC Mobile 2 oraz uwielbiane przez fanów NCAA 14.

Niestety, zamknięcie NCAA 14 to nie koniec złych wiadomości dla fanów futbolu amerykańskiego. EA wcześniej potwierdziło, że serwery Madden NFL 21 zostaną wyłączone 30 czerwca, a teraz dołącza do niego również Madden NFL 22. Tryby online w tej grze przestaną być dostępne od 20 października 2025 roku. Po tej dacie gracze będą mieli dostęp wyłącznie do trybów offline, co oznacza brak możliwości gry wieloosobowej oraz zdobywania niektórych osiągnięć i trofeów.