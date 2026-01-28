EA w rękach Saudyjczyków? Amerykański Kongres bije na alarm i wzywa FTC do akcji

W grudniu 2025 roku plotki dotyczące EA stały się faktem – ogłoszono zakup za 55 miliardów dolarów. Nabywcą jest konsorcjum pod wodzą saudyjskiego Public Investment Fund (PIF) przy wsparciu firm Silver Lake oraz Affinity Partners (za którą stoi Jared Kushner). Choć akcjonariusze EA już w grudniu przyklepali ofertę (210 dol. za akcję), amerykańscy politycy właśnie ruszyli, aby zająć się sprawą.

Electronic Arts – 20 miliardów długu i widmo zwolnień

Grupa kongresmenów z tzw. Labor Caucus wysłała list do Andrew Fergusona, obecnego szefa Federalnej Komisji Handlu (FTC). Ich obawy nie dotyczą tylko tego, kto będzie właścicielem Fify (czy raczej EA Sports FC), ale przede wszystkim tego, jak ta operacja zostanie sfinansowana.