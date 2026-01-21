Dead Space Remake doczekał się kolejnej dobrej promocji. Pudełkowe wydania odświeżonego survival horroru można kupić już od 79 zł.

W ofercie wybranych polskich sprzedawców pojawiły się atrakcyjne ceny na Dead Space Remake – gruntownie odnowioną wersję kultowej gry z 2008 roku. Produkcja studia EA Motive dostępna jest w fizycznych wydaniach na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X, a obecne stawki należą do jednych z najniższych od premiery.

Dead Space Remake – oferta w polskich sklepach

Najtańszą opcją jest obecnie wydanie na Xbox Series X dostępne w RTV Euro AGD. Za wersję pudełkową zapłacimy tam 79,00 zł, z możliwością darmowego odbioru w sklepie stacjonarnym. Nieco drożej wypada edycja na PlayStation 5, którą znajdziemy na Allegro za 99,45 zł. W tym przypadku posiadacze Allegro Smart! mogą liczyć na bezpłatną wysyłkę kurierem lub do Paczkomatu InPost.