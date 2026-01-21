Dead Space Remake doczekał się kolejnej dobrej promocji. Pudełkowe wydania odświeżonego survival horroru można kupić już od 79 zł.

W ofercie wybranych polskich sprzedawców pojawiły się atrakcyjne ceny na Dead Space Remake – gruntownie odnowioną wersję kultowej gry z 2008 roku. Produkcja studia EA Motive dostępna jest w fizycznych wydaniach na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X, a obecne stawki należą do jednych z najniższych od premiery.
Klasyczna gra survival horror z gatunku science fiction Dead Space™ powraca w całkowicie odnowionej odsłonie, oferując graczom jeszcze głębsze i bardziej wciągające wrażenia. Remake charakteryzuje się oszałamiającą jakością grafiki, budzącą napięcie oprawą dźwiękową oraz ulepszoną rozgrywką, pozostając jednocześnie wiernym emocjonującej wizji oryginalnej gry.
Isaac Clarke jest zwykłym inżynierem, którego zadaniem jest naprawa ogromnego statku górniczego USG Ishimura, ale odkrywa, że coś poszło nie tak. Załoga statku została wymordowana, a ukochana partnerka Isaaca, Nicole, zaginęła gdzieś na pokładzie.
GramTV przedstawia:
Dead Space Remake to pełnoprawna reinterpretacja oryginału, oferująca nową oprawę graficzną, ulepszony dźwięk 3D oraz zmodyfikowany system rozgrywki, w tym brak ekranów wczytywania i poprawiony model walki. Gra została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez recenzentów, jak i graczy, a na Steamie cieszy się wysokim odsetkiem pozytywnych opinii.