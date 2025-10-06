Zaloguj się lub Zarejestruj

EA twierdzi, że Battlefield 6 może wycisnąć nawet 120 FPS na konsolach

Jakub Piwoński
2025/10/06 07:30
Można wierzyć tym zapewnieniom?

Electronic Arts podkręca atmosferę przed premierą Battlefield 6. W najnowszym e-mailu marketingowym wydawca zdradza, że w trybie wydajności strzelanka może osiągnąć nawet 120 klatek na sekundę na konsolach.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 ma 120 FPS na konsolach

To spore osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że Battlefield 6 serwuje ogromne bitwy, totalną destrukcję i efektowną grafikę – a wszystko to w doświadczeniu obecnej generacji konsol. Choć tryby wydajności i wierności nie są nowością (od czasów PS4 Pro i Xbox One X gracze mogli wybierać między wyższą liczbą FPS a lepszą jakością obrazu), 120 FPS w tak wymagającej produkcji robi wrażenie.

Digital Foundry w testach otwartej bety odnotowało do 110 FPS na standardowej PS5, więc szanse na pełne 120 FPS wydają się realne – szczególnie na PlayStation 5 Pro. Trzeba jednak pamiętać, że tylko monitor lub telewizor z odświeżaniem 120 Hz pozwoli w pełni odczuć tę płynność.

Premiera Battlefield 6 już 10 października na PS5, Xbox Series X/S i PC. Otwarte beta-testy pobiły rekordy popularności w serii, zostawiając w tyle nawet niektóre odsłony Call of Duty pod względem jednoczesnej liczby graczy na Steamie. Wygląda na to, że kolejna wojna w uniwersum Battlefielda zapowiada się spektakularnie. Przeczytajcie także kiedy będzie możliwe pobrać pliki gry.

Źródło:https://gamerant.com/battlefield-6-performance-mode-120-fps-ps5-xbox-series-xs/

News
EA
Battlefield 6
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


