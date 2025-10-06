EA twierdzi, że Battlefield 6 może wycisnąć nawet 120 FPS na konsolach

Electronic Arts podkręca atmosferę przed premierą Battlefield 6. W najnowszym e-mailu marketingowym wydawca zdradza, że w trybie wydajności strzelanka może osiągnąć nawet 120 klatek na sekundę na konsolach.

Battlefield 6 ma 120 FPS na konsolach

To spore osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że Battlefield 6 serwuje ogromne bitwy, totalną destrukcję i efektowną grafikę – a wszystko to w doświadczeniu obecnej generacji konsol. Choć tryby wydajności i wierności nie są nowością (od czasów PS4 Pro i Xbox One X gracze mogli wybierać między wyższą liczbą FPS a lepszą jakością obrazu), 120 FPS w tak wymagającej produkcji robi wrażenie.