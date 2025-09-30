Battlefield 6 z bardzo wczesnym preloadem. Kiedy pobierzemy pliki gry?

EA i Battlefield Studios zdecydowali się przyspieszyć start preinstalacji Battlefielda 6. Choć premiera gry odbędzie się dopiero 10 października, gracze będą mogli rozpocząć pobieranie plików kilka dni wcześniej niż pierwotnie zakładano.

Battlefield 6 – preload wystartuje szybciej

Według informacji podanych przez Mp1st, preload na PC, PS5 i Xbox Series X/S miał wystartować 8 października. Ostatecznie twórcy zdecydowali się uruchomić go już 3 października. W przypadku konsoli Xbox, gracze będą mogli rozpocząć pobieranie w momencie pojawienia się plików na serwerach Microsoftu.