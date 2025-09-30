Zaloguj się lub Zarejestruj

Battlefield 6 z bardzo wczesnym preloadem. Kiedy pobierzemy pliki gry?

Mikołaj Berlik
2025/09/30 09:00
EA podzieliło się szczegółami.

EA i Battlefield Studios zdecydowali się przyspieszyć start preinstalacji Battlefielda 6. Choć premiera gry odbędzie się dopiero 10 października, gracze będą mogli rozpocząć pobieranie plików kilka dni wcześniej niż pierwotnie zakładano.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 – preload wystartuje szybciej

Według informacji podanych przez Mp1st, preload na PC, PS5 i Xbox Series X/S miał wystartować 8 października. Ostatecznie twórcy zdecydowali się uruchomić go już 3 października. W przypadku konsoli Xbox, gracze będą mogli rozpocząć pobieranie w momencie pojawienia się plików na serwerach Microsoftu.

Christian Buhl z Ripple Effect ujawnił, że Battlefield 6 nie był tworzony jako klasyczny port. Zamiast tego deweloperzy pracowali równolegle nad wersjami PC i konsolową, dbając o komfort rozgrywki na padzie oraz o spójne doświadczenie między platformami.

GramTV przedstawia:

Buhl podkreślił także, że gra ma wbudowane zabezpieczenia przeciwko oszustwom zarówno na PC, jak i konsolach. Twórcy współpracowali z Sony i Microsoftem, aby wykrywać urządzenia dające przewagę, jak Cronus Zen. Na komputerach PC dodatkową warstwą ochrony będą systemy takie jak Javelin Anticheat, Secure Boot i TPM.

Premiera Battlefielda 6 odbędzie się 10 października na PC, PS5 i Xbox Series X/S. Wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć zwiastun naśmiewający się z Call of Duty.

Źródło:https://gamingbolt.com/battlefield-6-will-be-available-for-pre-loading-on-october-3

News
PC
Electronic Arts
EA
EA DICE
Battlefield
PlayStation 5
Battlefield 6
Xbox Series X
Xbox Series S
preload
Mikołaj Berlik
