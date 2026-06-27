League of Legends Classic oficjalnie! Kultowa MOBA wraca do korzeni i na start zaoferuje tylko 60 postaci

Riot Games zrobiło niespodziankę fanom oryginalnego League of Legends.

Riot Games oficjalnie potwierdziło prace nad League of Legends Classic, czyli nową wersją swojej kultowej MOBA, która od szesnastu lat pozostaje jedną z najważniejszych gier sieciowych na świecie. Zapowiedź nie jest jednak wielkim zaskoczeniem, ponieważ wcześniej w sieci pojawiła się fala przecieków. Dataminerzy odnaleźli informacje sugerujące istnienie projektu, a także listę bohaterów, którzy mają pojawić się w tej odsłonie gry. League of Legends Classic oficjalnie zapowiedziane przez Riot Games Na ten moment Riot Games nie zdradziło jeszcze zbyt wielu konkretów. Opublikowany materiał wideo bardziej bawi się samą ideą powrotu do klasycznego League of Legends, niż ujawnia szczegóły nowego projektu. Twórcy zastanawiają się w nim, czym właściwie miałaby być klasyczna wersja LoL-a. Czy chodzi o konkretny sezon, wybraną aktualizację, dawną pulę bohaterów, stare zestawy umiejętności, a może nawet klimat wersji beta? Wszystko wskazuje na to, że odpowiedź może być znacznie bardziej złożona.

Z wypowiedzi Paula „Pabro” Bellezzy, producenta wykonawczego League of Legends, wynika, że Riot niekoniecznie chce zamknąć graczy w jednej, sztywno wybranej epoce. Studio może postawić na bardziej elastyczne podejście, w którym to społeczność będzie miała wpływ na to, jaką wersję gry uzna za prawdziwie klasyczną. To ciekawy kierunek, szczególnie że League of Legends przez lata zmieniało się niemal nieustannie. Inaczej wyglądała mapa, inaczej działały przedmioty, runy, bohaterowie i całe tempo rozgrywki. Tym samym Riot może pójść inną drogą niż Blizzard Entertainment. W przypadku World of Warcraft Classic firma zdecydowała się odtworzyć dawne doświadczenie i później rozwijać je przez klasyczne wersje kolejnych dodatków. Podobny sentymentalny eksperyment pojawił się także w Overwatch, gdzie gracze mogli wracać do wcześniejszych stanów balansu oraz mniejszej puli postaci. League of Legends Classic może być czymś podobnym, ale jednocześnie znacznie trudniejszym do jednoznacznego zdefiniowania. Fani od dłuższego czasu próbują ustalić, do której ery League of Legends może odwoływać się nowy projekt. Dataminerzy analizowali między innymi materiały z Public Beta Environment, gdzie znaleziono grafiki i skórki mogące wskazywać na określony okres w historii gry. Na razie nie dało to jednak jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko wskazuje więc na to, że Riot nadal trzyma najważniejsze informacje w tajemnicy.

GramTV przedstawia:

Więcej szczegółów mamy poznać w lipcu. Riot zapowiedziało, że kolejne informacje o League of Legends Classic pojawią się przy okazji finałów Mid Season Invitational. Transmisja z dodatkowymi konkretami została zaplanowana na 11 lipca o godzinie 23:00 czasu PDT, czyli 12 lipca rano czasu polskiego. Tegoroczne MSI odbywa się w Daejeon w Korei Południowej, więc właśnie tam oczy fanów League of Legends będą zwrócone w najbliższych tygodniach. Chociaż Riot Games nie ujawnił jeszcze żadnych szczegółów, to według wycieków w grze znajdzie się 60 postaci, stary system run i mistrzostw, a także oryginalna mapa Summoner’s Rift. Ponadto nie zabraknie osobnego systemu levelowania konta, dedykowanego sklepu z walutą do odblokowywania bohaterów oraz run, a także sklep z przepustką sezonową w starym stylu oraz mini przepustka do zdobywania nagród. League of Legends Classic może okazać się jednym z najważniejszych projektów Riot Games ostatnich lat. Dla jednych będzie to nostalgiczny powrót do czasów, gdy Summoner’s Rift wyglądał i działał zupełnie inaczej. Dla innych szansa na sprawdzenie, jak naprawdę grało się w LoL a przed latami reworków, aktualizacji i balansowania mety. Największe pytanie brzmi jednak nie tyle, czy gracze chcą klasycznego League of Legends, lecz którą jego wersję uznają za tę jedyną, prawdziwą i wartą przywrócenia.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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