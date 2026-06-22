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Za dwie gry z serii Battlefield zapłacisz mniej niż 20 zł. Jeszcze tylko chwilę trwa ogromna wyprzedaż na Steam

Jakub Piwoński
2026/06/22 10:50
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Fani wojennych strzelanek mogą za grosze uzupełnić swoją bibliotekę. Na Steam przeceniono dwie cenione odsłony serii Battlefield aż o 95%.

Jeżeli od dawna zastanawialiście się nad nadrobieniem starszych części Battlefielda, trudno o lepszy moment. Na platformie Steam wystartowała promocja, dzięki której Battlefield 1 Revolution oraz Battlefield V Definitive Edition można kupić za mniej niż 20 zł. Obie produkcje objęto rabatem sięgającym 95%.

Battlefield 1
Battlefield 1

Battlefield 1 i Battlefield V w promocyjnych cenach

Największą uwagę przyciąga Battlefield 1 Revolution, który został przeceniony z 179,90 zł do zaledwie 8,99 zł. To kompletne wydanie gry z 2016 roku, obejmujące podstawową wersję oraz wszystkie najważniejsze dodatki. Przypomnijmy, że Battlefield 1 przenosi graczy na pola bitew I wojny światowej. DICE postawiło wówczas na rzadko eksploatowany okres historyczny, oferując walki w okopach Francji, na pustyniach Bliskiego Wschodu czy w Alpach. Gra wyróżniała się widowiskową kampanią fabularną opowiadającą kilka różnych historii wojennych oraz rozbudowanym trybem wieloosobowym, w którym brały udział dziesiątki graczy, samoloty, pociągi pancerne i pierwsze czołgi. Do dziś wielu fanów uważa Battlefield 1 za jedną z najlepszych części całej serii.

GramTV przedstawia:

Niewiele więcej kosztuje Battlefield V Definitive Edition, którego cenę obniżono z 219,90 zł do 10,99 zł. To również kompletne wydanie zawierające całą dodatkową zawartość udostępnioną po premierze. Tym razem akcja przenosi graczy do realiów II wojny światowej. Battlefield V skupia się na mniej znanych epizodach konfliktu, prezentując między innymi działania wojsk norweskich, brytyjskich czy francuskiego ruchu oporu. W kampanii fabularnej ponownie zastosowano formułę kilku odrębnych historii wojennych, natomiast multiplayer oferował klasyczne starcia piechoty, czołgów i lotnictwa na rozległych mapach. Choć premiera Battlefielda V była znacznie bardziej kontrowersyjna niż debiut poprzednika, gra przez lata doczekała się licznych aktualizacji i obecnie jest oceniana przez społeczność znacznie lepiej niż w dniu wydania.

Obie produkcje pozostają aktywne, a na serwerach wciąż można znaleźć tysiące graczy. W obliczu prac nad nową odsłoną Battlefielda promocja stanowi dobrą okazję, by przypomnieć sobie jedne z najpopularniejszych części serii lub nadrobić je po raz pierwszy. Oferta jest dostępna na Steamie do 25 czerwca, dlatego zainteresowani nie powinni zwlekać z zakupem.

Źródło:https://store.steampowered.com/app/1238840/Battlefield_1/

Tagi:

Electronic Arts
Steam
DICE
multiplayer
FPS
strzelanka
promocja
Battlefield 1
Battlefield
Battlefield V
FPP
gra wojenna
wieloosobowe
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112