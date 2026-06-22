Za dwie gry z serii Battlefield zapłacisz mniej niż 20 zł. Jeszcze tylko chwilę trwa ogromna wyprzedaż na Steam

Jeżeli od dawna zastanawialiście się nad nadrobieniem starszych części Battlefielda, trudno o lepszy moment. Na platformie Steam wystartowała promocja, dzięki której Battlefield 1 Revolution oraz Battlefield V Definitive Edition można kupić za mniej niż 20 zł. Obie produkcje objęto rabatem sięgającym 95%.

Battlefield 1 i Battlefield V w promocyjnych cenach

Największą uwagę przyciąga Battlefield 1 Revolution, który został przeceniony z 179,90 zł do zaledwie 8,99 zł. To kompletne wydanie gry z 2016 roku, obejmujące podstawową wersję oraz wszystkie najważniejsze dodatki. Przypomnijmy, że Battlefield 1 przenosi graczy na pola bitew I wojny światowej. DICE postawiło wówczas na rzadko eksploatowany okres historyczny, oferując walki w okopach Francji, na pustyniach Bliskiego Wschodu czy w Alpach. Gra wyróżniała się widowiskową kampanią fabularną opowiadającą kilka różnych historii wojennych oraz rozbudowanym trybem wieloosobowym, w którym brały udział dziesiątki graczy, samoloty, pociągi pancerne i pierwsze czołgi. Do dziś wielu fanów uważa Battlefield 1 za jedną z najlepszych części całej serii.