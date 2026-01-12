Zaloguj się lub Zarejestruj

EA Sports FC 26 na Nintendo Switch 2 dostępne za 121,77 zł w Amazon PL

Mikołaj Berlik
2026/01/12 13:30
Najnowsza odsłona piłkarskiej serii EA w niższej cenie w wydaniu pudełkowym.

W polskim oddziale sklepu Amazon pojawiła się promocja na EA Sports FC 26 w wersji pudełkowej na Nintendo Switch 2. Najnowsza odsłona piłkarskiej serii od Electronic Arts dostępna jest obecnie za 121,77 zł.

EA Sports FC 26

EA Sports FC 26 – oferta w Amazon PL

EA Sports FC 26 to kolejna część popularnego cyklu piłkarskiego, oferująca aktualne składy, licencjonowane ligi oraz znane tryby rozgrywki, takie jak mecze offline, multiplayer lokalny i sieciowy. Wersja na Nintendo Switch 2 wykorzystuje nową generację konsoli, zapewniając płynniejszą rozgrywkę względem poprzednich edycji.

Pudełkowe wydanie dostępne w Amazon PL zawiera Game-Key Card, czyli kartridż umożliwiający pobranie gry z internetu. Cena gry wynosi 121,77 zł, a dostawa jest darmowa. Warto zaznaczyć, że okładka jest w języku niemieckim.

EA Sports FC 26 - recenzja. Dla jednych szybko, dla innych wolno

