EA Sports FC 26 na Nintendo Switch 2 dostępne za 121,77 zł w Amazon PL

W polskim oddziale sklepu Amazon pojawiła się promocja na EA Sports FC 26 w wersji pudełkowej na Nintendo Switch 2. Najnowsza odsłona piłkarskiej serii od Electronic Arts dostępna jest obecnie za 121,77 zł.

EA Sports FC 26 – oferta w Amazon PL

EA Sports FC 26 to kolejna część popularnego cyklu piłkarskiego, oferująca aktualne składy, licencjonowane ligi oraz znane tryby rozgrywki, takie jak mecze offline, multiplayer lokalny i sieciowy. Wersja na Nintendo Switch 2 wykorzystuje nową generację konsoli, zapewniając płynniejszą rozgrywkę względem poprzednich edycji.