EA Sports FC 25 wkrótce z prezentacją? Na serwerach Sony odnaleziono logo gry

Wygląda na to, że Electronic Arts powoli szykuje się do zapowiedzi nowej odsłony EA Sports FC.

PlayStation GameSize natknęło się bowiem na logo EA Sports FC 25. Pojawienie się pierwszych materiałów na serwerach Sony sugeruje natomiast, że Electronic Arts powoli przygotowuje się do zapowiedzi tegorocznej odsłony serii EA Sports FC. Wygląda jednak na to, że na ten moment w bazie danych PlayStation Store nie pojawiły się żadne dodatkowe informacje na temat wspomnianej produkcji.

Na koniec przypomnijmy, że EA Sports FC 24 zadebiutowało na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch pod koniec września 2023 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej gry piłkarskiej od Electronic Arts, to zapraszamy Was do lektury: EA Sports FC 24 - recenzja. To mogła być najlepsza część serii FIFA.

