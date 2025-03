Znamy wymagania sprzętowe F1 25. Raczej nie będziecie mieli problemu z komfortowym graniem

Tegoroczna odsłona Formuły 1 wprowadzi nowy tryb fabularny Braking Point, odświeżony tryb My Team, odwrócone wersje torów i naturalnie aktualne składy na sezon 2025. Na platformie Steam pojawiły się wymagania systemowe dla tej produkcji, więc możecie już sprawdzić czy dacie rade wygodnie się pościgać.

Znamy wymagania systemowe F1 25

W porównaniu do F1 24, F1 25 wymaga nieco mocniejszego procesora. Tegoroczna wersja gry wymaga co najmniej Intel Core i5-6400 lub AMD Ryzen 3 1200, zamiast Intel Core i3-2130 lub AMD FX 4300, które były minimalnymi wymaganiami w zeszłorocznej edycji. Poza tym, wymagania systemowe są identyczne jak w F1 24. Oznacza to, że jeśli wasz komputer poradził sobie z poprzednią odsłoną, powinien również uruchomić F1 25 bez problemu.