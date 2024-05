EA planuje debiut dwóch tajemniczych gier. Dragon Age: Dreadwolf z terminem premiery

EA na czwarty kwartał obecnego roku fiskalnego chce wydać tajemniczą, jeszcze niezapowiedzianą grę. Premiery możemy spodziewać się między styczniem a marcem 2025 roku. Na grafice nie uwzględniono jednak produkcji, która znalazła się w adnotacji pod grafiką prezentującą plan wydawniczy. Dowiadujemy się z niej, że jest to kolejna gra rozwijana na bazie franczyzy należącej do Electronic Arts.

Dragon Age: Dreadwolf – EA planuje premierę do końca marca 2025 roku

Dragon Age: Dreadwolf – EA planuje premierę do końca marca 2025 roku

Dragon Age: Dreadwolf – EA planuje premierę do końca marca 2025 roku

Gracze zaczęli spekulować, o jaki tytuł może chodzić. Niektórzy wskazywali na nowego Battlefielda, inni na The Sims 5, ale sprawę rozwiązał Jeff Grubb, który podał, że EA przygotowuje premierę Dragon Age: Dreadwolf. Oznacza to, że czwarta część popularnej serii RPG-ów zadebiutuje na rynku do 31 marca 2025 roku.