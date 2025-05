EA nigdy nie chciało przypodobać się fanom RPG-ów. Prezesi uważali, że gracze i tak kupią ich grę

W serwisie GamesRadar+ pojawił się długi wywiad z Davidem Gaiderem, scenarzystą serii Dragon Age, który pracował nad pierwszymi trzema odsłonami słynnej marki BioWare. Niedawno Gaider krytykował zjawisko „antyfanów”, którzy celowo tworzą wokół konkretnych gier aurę porażki, aby dany tytuł rzeczywiście nie okazał się sukcesem. Teraz scenarzysta wypowiedział się o swoim byłym pracodawcy, który był zmuszany przez Electronic Arts do tworzenia gry dla mas. Przyznał, że ideą prezesów korporacji było zdobycie nowych graczy, gdyż „nerdzi z jaskini” i tak kupili ich nową grę, „bo to był RPG”.

Robiłeś RPG i nerdzi z jaskini zawsze się pojawiali, bo to był RPG. Nie musiałeś się starać, by im się przypodobać. Musiałeś martwić się o tych, którzy nie siedzieli w jaskini – o publiczność, którą naprawdę chcieliśmy zdobyć, bo była znacznie większa.

To właśnie ta logika doprowadziła do przemiany stylu gier studia. Zamiast klasycznych mechanik RPG, rozbudowanych statystyk czy systemów opartych na rzutach kośćmi, pojawiły się bardziej widowiskowe, dynamiczne i filmowe produkcje, takie jak Mass Effect 2, Mass Effect 3, Dragon Age 2 i Dragon Age: Inkwizycja. Wszystko to, by przyciągnąć graczy niezaznajomionych z klasyczną formułą gatunku.